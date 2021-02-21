«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче Кубка России

В матче 1/8 финала Кубка России «Локомотив» победил «Тамбов». Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0. Голы забили: Пабло (27), Камано (58) и Крыховяк (82, с пенальти). Соперник «Локомотива» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки. Она пройдет 23 февраля.

Накануне, 20 февраля, стало известно, что «Тамбов», испытывающий большие финансовые трудности, сможет продолжить участие в Кубке России. Российская премьер-лига и Российский футбольный союз выделили клубу необходимые средства, чтобы он доиграл сезон. Накопленные «Тамбовом» задолженности оцениваются в сумму от 130 млн до 150 млн руб.

О проблемах клуба — в материале “Ъ” «"Тамбов" дотянут до вылета».