«Тамбов» дотянут до вылета

Вопрос, связанный с участием потерпевшего финансовый крах клуба «Тамбов» во второй половине сезона, в пятницу, кажется, был окончательно снят с повестки дня. Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что он продолжит участие в соревнованиях. Финансовую помощь «Тамбову», на который из-за колоссальных задолженностей до последнего момента был наложен запрет на регистрацию новых игроков, оказали РФС и Российская премьер-лига (РПЛ). Впрочем, от вылета из высшего дивизиона она его уже, видимо, не спасет.

В пятницу состоялось заседание комиссии по лицензированию РФС, устранившее одну из главных интриг, связанных с возобновляющимся в этот уикенд матчами 1/8 финала Кубка страны отечественным сезоном. Она сводилась к выступлению во второй его половине клуба «Тамбов». В сообщении РФС сказано, что «Тамбов» продолжит участие в сезоне, а две головные футбольные инстанции «будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований» тамбовчанами. Таким образом, в воскресенье они сыграют в кубковом матче с «Локомотивом» на выезде, а в пятницу откроют 20-й тур чемпионата, приняв «Ротор» (домашние встречи клуб проводит в Саранске, поскольку стадион в его родном городе находится на реконструкции).

Еще в прошлом году стало известно, что «Тамбов» оказался в чрезвычайно сложной экономической ситуации. После Нового года она превратилась в катастрофическую — по сути, это был уже полноценный финансовый крах, что подтверждали представители клубного менеджмента. Различные источники оценивали накопленные «Тамбовом» задолженности в сумму от 130 млн до 150 млн руб., а губернатор Тамбовской области Александр Никитин предупредил, что власти региона не смогут, как раньше, финансировать команду из регионального бюджета. Таким образом, возникла вполне реальная угроза отказа «Тамбова» от участия в соревнованиях.

Уже в начале февраля футбольные власти, чтобы не допускать его, приняли решение оказать помощь тамбовчанам. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, речь шла о выделении суммы «около 51 млн руб.». Господин Прядкин пояснял, что это деньги, которые должны были достаться клубу после окончания сезона в качестве полагающейся ему доли от общих доходов лиги.

Между тем ситуацию снова обострила информация о наложенном на «Тамбов» запрете на регистрацию новых футболистов. Он был вызван обращениями в РФС по поводу колоссальных задолженностей по зарплате целой группы тамбовских игроков — Михаила Костюкова, Гиорги Шелии, Ишхана Гелояна, Хасана Мамтова, Гурама Тетрашвили, Алексея Грицаенко, Никиты Чичерина. При этом без новичков, взятых из уже, по крайней мере временно, прекратившей существование молодежной команды или арендованных у других клубов, «Тамбов» выставлять на поле полноценный состав вряд ли смог бы. Еще две недели назад он располагал менее чем десятью футболистами. В сообщении РФС сказано, что клуб «получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов» и «смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктурировав свою задолженность».

Впрочем, от вылета из высшего дивизиона такая поддержка «Тамбов» наверняка не спасет. На зимний перерыв он ушел, располагаясь после 19 туров на нижней строчке таблицы. От находящихся в «зоне переходных матчей» «Ротора» и «Арсенала» его, правда, отделяет всего одно очко, но ставка на молодежь и ненужных конкурентам игроков явно не решит проблему выживания.

Финансовые трудности клубов, сильно зависящих от региональных бюджетов,— довольно привычная для высшего дивизиона отечественного футбола история.

В разные годы с ними сталкивалось несколько команд — «Томь», «Амкар», «Анжи». Последний очутился в кризисном положении, похожем в плане остроты на тамбовское, в позапрошлом сезоне, а Сергей Прядкин признавался, что уцелеть до финиша чемпионата махачкалинцам позволила помощь РПЛ.

Алексей Доспехов