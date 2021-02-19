«Тамбов» доиграет сезон после получения средств от РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что Российская премьер-лига (РПЛ) выделила футбольному клубу «Тамбов» средства, достаточные для разблокировки банковских счетов. По сообщению РФС, переживающий финансовые трудности клуб сможет продолжить выступление в Российской премьер-лиге и Кубке России по футболу. Ранее генеральный директор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова сообщила, что клуб сыграет в матче 1/8 финала Кубка России.

Решение о дальнейших выступлениях клуба было принято по итогам заседания комиссии РФС по лицензированию. «"Тамбов" получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность. "Тамбов" продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях»,— передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы РФС.

«Заявку открыли, сейчас занимаемся заявкой новичков. "Тамбов" поедет на матч Кубка России»,— сказала госпожа Коновалова «РИА Новости». Ранее источник “Ъ” в клубе говорил, что клуб снимается с кубка и не будет участвовать в матче с «Локомотивом» 21 февраля.

В декабре 2020 года прокуратура Тамбовской области возбудила дело в связи с невыплатой зарплат сотрудникам клуба. В конце января РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов из-за долгов перед прежними игроками.

3 февраля ассоциация «Футбольный клуб "Тамбов"» подала заявление о собственном банкротстве, однако Арбитражный суд Тамбовской области не дал ему движения из-за отсутствия предварительного уведомления о намерении обанкротиться. Позднее московский ФК «Спартак» подал иск к ФК «Тамбов» в Арбитражный суд Москвы на более чем 2,6 млн руб. Спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков сказал ТАСС, что клуб намерен сначала закрыть долги перед футболистами.

О финансовых проблемах клуба — в материале “Ъ” «"Тамбов" готов к самоустранению».