В работе Telegram произошел сбой

В мессенджере Telegram наблюдается затяжной сбой. По данным Downdetector, он начался сегодня, 21 февраля, около двух часов ночи и продолжается до сих пор. В основном с проблемами сталкивались пользователи из России, Белоруссии и Украины.

Самая частая проблема сейчас — подключение к Telegram. В редких случаях возникают трудности с отправкой сообщений. В России больше всего жалоб от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.

В прошлый раз затруднения в работе мессенджера были зафиксированы неделю назад, 16 февраля.