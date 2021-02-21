В России за сутки выявили 12 742 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 12 742 новых случая коронавируса в 85 регионах. Накануне выявили 12 953 заболевших (-211;-1,63%). Общее число заразившихся достигло 4 164 726.

Больше всего новых случаев в регионах:

Москва — 1602 (всего за время пандемии — 968 256),

Санкт-Петербург — 996 (360 650),

Московская область — 735 (209 634),

Нижегородская область — 411 (93 794),

Воронежская область — 329 (65 763).

Умерли за последние сутки 417 человек. Накануне было зафиксировано 480 смертей (-63; -13,13%), всего за время пандемии — 83 293. Выздоровели 16 012 человек, всего — 3 713 445.

Где больше всего умерших за сутки:

Москва — 52 человек (всего 14 741),

Санкт-Петербург — 49 (10 787),

Московская область — 29 (4452),

Ростовская область — 20 (3052),

Краснодарский край — 17 (1824).

Больше всего заразившихся в мире выявлено в США (28 млн), Индии (10,9 млн), Бразилии (10,1 млн) и Великобритании (4,1 млн), свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия занимает пятое место. Всего в мире зарегистрировано более 110,7 млн заразившихся.

Эксперты ВОЗ сейчас изучают причины возникновения пандемии. Для этого они несколько недель находились в китайском Ухане. Специалисты не нашли подтверждения популярной версии, что коронавирус мог стать тайным биологическим оружием Китая. При этом эксперты пришли к выводу, что вирус начал распространяться раньше, чем об этом сообщили китайские власти. У коронавируса при этом могло не быть единого источника.

Подробности — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».