БК «Буревестник» дома проиграл «Темпу» из Свердловской области

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» 20 февраля в домашнем матче регулярного чемпионата первого дивизиона Суперлиги 1 проиграл команде «Темп» из города Ревды Свердловской области. Игра в Ярославле на паркете КСК «Вознесенский» закончилась со счетом 88:50 в пользу команды гостей. Этим поражением ярославский клуб прервал серию из трех победных матчей.

Команды второй раз встречаются в чемпионате этого сезона. В первом матче в Свердловской области 20 января «Буревестник» разгромно проиграл «Темпу» со счетом 44:114.

У Ярославского клуба после 22 матчей в активе 33 очка. «Буревестник» одержал 11 побед и в 11 матчах потерпел поражение.

Следующий матч ярославская команда снова проводит на своей площадке. 2 марта «Буревестник» принимает в Ярославле команду «Руна» из Москвы.

Антон Антонов