Бой Поветкина и Уайта перенесли на 27 марта в Гибралтар

Бой российского боксера Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта перенесли с 6 на 27 марта, сообщил промоутер Эдди Хирн. Поединок может пройти в Гибралтаре.

«Мы сделали все, чтобы попытаться провести 6 марта, но с новыми ограничениями на поездки это было невозможно. Теперь у нас есть неотразимая и уникальная обстановка для одного из боев года в супертяжелом весе»,— сказал господин Хирн (цитата по Boxing Scene).

В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе 23 августа 2020 года Поветкин победил Уайта. Второй бой был запланирован на ноябрь, но его перенесли из-за заражения россиянина коронавирусом.

Подробнее о первом бое — в материале “Ъ” «Александр Поветкин ударил последним».