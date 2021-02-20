Минобороны РФ заявило о подготовке провокации в Сирии с применением отравляющих веществ

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявил, что получил сведения о подготовке провокации террористов «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) в зоне деэскалации Идлиб. По сообщению ЦВПС, боевики доставили в северо-восточную часть зоны емкости с отравляющими веществами.

Груз был доставлен в район населенного пункта Тарманин, сообщает ЦВПС. «По имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей»,— сообщил заместитель руководителя ЦВПС Вячеслав Сытник.

Господин Сытник сказал, что, инсценировав химическую атаку, террористы намерены обвинить правительственные силы в применении химоружия против мирного населения. В доставленных в район Тарманина емкостях предположительно находится хлор.