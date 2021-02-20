Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе

Президент США Джо Байден объявил штат Техас зоной стихийного бедствия из-за последствий непогоды и распорядился оказать штату федеральную помощь. Техас с 11 февраля находится под воздействием аномальных холодов.

Помощь может включать гранты на временное жилье и ремонт дома, недорогие ссуды для покрытия незастрахованного имущества и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия. Федеральное финансирование также доступно государственным органам власти и соответствующим местным органам власти, а также некоторым частным некоммерческим организациям на основе долевого участия.

Ранее снегопады и снежные бури, не стихавшие несколько дней в центральных и южных районах США, оставили без электричества несколько миллионов человек. Самая сложная ситуация сохраняется в Техасе, где в условиях минусовых температур были обесточены 4 млн жилых домов и зданий. Затем в штате начались перебои с водоснабжением и продовольствием.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Техас промерзает до котельных».