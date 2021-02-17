Жертвами снежных бурь в США стали более 20 человек

Снегопады и снежные бури, не стихающие уже несколько дней в центральных и южных районах США, оставили без электричества несколько миллионов человек. Как сообщает The Guardian, самая сложная ситуация сохраняется в Техасе, где в условиях минусовых температур 4 млн жилых домов и зданий осталось без электричества.

На северо-востоке штата Орегон без электричества — 250 тыс. человек. Из-за мощных снегопадов толщина снежного покрова в Чикаго за несколько дней достигла 46 см, в связи с чем власти приняли решение о закрытии школ и временном переводе учащихся на «удаленку». В некоторых районах США отмечается рекордное снижение температур. Так, в Миннесоте температура воздуха упала до –39 °С, в Южной Дакоте — до –32 °С. В связи с погодными условиями отменены уже более 2,7 тыс. авиарейсов.

В Северной Каролине три человека погибли во время снежной бури. В Техасе семья из четырех человек пыталась согреться у камина в отсутствие электричества и погибла в результате вспыхнувшего пожара. Несколько человек погибли в автомобильных катастрофах на занесенных снегом трассах или отравились угарным газом, пытаясь согреться в автомобилях, стоящих в гаражах. Официальное количество погибших — 21 человек.

Алена Миклашевская