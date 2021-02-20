«Зенит» и «Спартак» сыграли на выбывание

В субботу в России возобновился футбольной сезон. В Санкт-Петербурге и Москве состоялись первые матчи 1/8 финала Кубка страны. «Зенит» у себя дома сенсационно уступил «Арсеналу» со счетом 1:2 и вылетел из турнира. Вслед за тульским клубом в четвертьфинал вышло «Динамо», которое обыграло в родных стенах «Спартак» — 2:0.

На стадии 1/8 финала Кубка России к десяти командам, прошедшим через сито группового этапа, добавились шесть участников еврокубков. Больше всего при жеребьевке этого раунда турнира не повезло «Арсеналу», которому достался в соперники действующий обладатель трофея и лидер Российской премьер-лиги «Зенит». Да еще на стороне фаворита было преимущество своего поля, хотя туляки, наверное, оказались рады, что им пришлось играть в тепле под крышей «Газпром Арены», а не на морозе.

Напомним, по ходу нынешнего сезона «Арсенал» сменил главного тренера, но это ему не помогло, и первую часть чемпионата клуб закончил на 14-м месте. В шести матчах под руководством нового наставника Дмитрия Парфенова «оружейники» набрали лишь два очка, забив всего один гол. Правда, одно из них им удалось взять именно в противостоянии с «Зенитом», и, пожалуй, это обстоятельство вселяло в них определенный оптимизм перед кубковой встречей. К тому же Парфенов получил возможность полноценно поработать с командой на сборах, чего он был лишен, когда только принял ее. По словам руководителя тульского клуба Гурама Аджоева, сейчас это уже другой «Арсенал».

Еще больше выросли шансы «Арсенала», когда стал известен состав «Зенита». В заявку сине-бело-голубых не попали Малком, Сердар Азмун, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос и Себастьян Дриусси. Отсутствие целой когорты легионеров не могло не отразиться на игре петербуржцев и снизило ее качество.

Гости достаточно уверенно действовали в разрушении и сами не стеснялись атаковать.

Однако счет открыли все-таки хозяева. На 19-й минуте Деян Ловрен пробил после подачи углового, вратарь «Арсенала» Артур Нигматуллин вроде бы забрал, но не зафиксировал мяч, и Далер Кузяев протолкнул его в сетку. Система VAR подтвердила правильность взятия ворот.

Впрочем, вел «Зенит» недолго. На 25-й минуте туляки заработали опасный штрафной удар, и Кирилл Панченко воплотил его в гол, пускай и не без помощи рикошета от Магомеда Оздоева. А вскоре «оружейники» и вовсе вышли вперед. Ловрен, спасая свою команду, неудачно выбил мяч из пустых ворот, куда его направил нападающий «Арсенала» Евгений Луценко, и немного подыграл себе рукой. Арбитр Станислав Васильев при согласии VAR назначил пенальти, который на 37-й минуте реализовал Роберт Бауэр.

Первый тайм так и завершился, поэтому во втором «Зенит» был вынужден добавить в активности. Порой петербуржцы запирали «Арсенал» на его половине поля, но их комбинациям не хватало изобретательности. Отвечавший за креатив Вендел пытался раздавать передачи партнерам, однако усилия бразильца не находили поддержки. Тем временем гости упустили несколько моментов окончательно похоронить обладателя Кубка России. Луценко даже забил третий мяч, но сделал это уже за гранью офсайда, что показала проверка VAR.

В концовке же туляки грамотно засушили игру и отстояли победный результат — 2:1.

Парфенов лишний раз доказал, что является кубковым тренером. Как известно, ранее с «Тосно» он завоевывал Кубок России, а с «Уралом» добирался до финала.

Особый интерес вызывало, конечно, столичное дерби «Динамо» и «Спартака». В паузе куда больше на виду и на слуху были красно-белые. Они продали в итальянскую «Фиорентину» нападающего Александра Кокорина и подписали контракт с голландским полузащитником Йорритом Хендриксом. Правда, так и не успели пока завершить гораздо более нашумевшую сделку по трансферу своего бывшего игрока Квинси Промеса из «Аякса». Вместе с тем спартаковцы вернули из аренды бразильского хавбека Педро Рошу и отзаявили его узбекского коллегу по амплуа Остона Урунова, освободив легионерскую позицию.

Непосредственно к матчу с «Динамо» подопечные Доменико Тедеско готовились на своей подмосковной базе в Тарасовке — в условиях, максимально приближенных к боевым.

И даже провели адаптационный к зимней погоде спарринг с «Рязанью». Кстати, его, как и все остальные контрольные встречи, они выиграли. Бело-голубые предпочли тренироваться в Турции и под конец сбора потерпели поражение от «Сочи», причем, по версии черноморцев, они полностью переиграли москвичей. Тем не менее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высоко оценил готовность своей команды на предматчевой пресс-конференции.

На первых минутах лучше выглядел скорее «Спартак», но «Динамо» удалось забить нелогичный гол. Причем он не вытекал не только из логики игры, так как арбитр Кирилл Левников поставил в ворота гостей «ВТБ Арены» очень спорный пенальти. Виктор Мозес при подаче углового явно сыграл плечом или как минимум верхней частью предплечья, а не рукой. Бригада VAR просматривала этот эпизод и, видимо, затруднилась однозначно трактовать его, поэтому Левников сам отправился к монитору и углядел-таки нарушение правил со стороны спартаковца. Ну а Даниил Фомин привел судейский приговор в исполнение. Потом у него возник и хороший игровой момент, но по катящемуся мячу полузащитник «Динамо» ударил откровенно плохо. «Спартак», пропустив, как-то растерялся и не смог организовать давление на ворота Антона Шунина. До перерыва работы у динамовского капитана практически не было.

Во втором тайме красно-белые наконец-то обострили игру и трижды подряд заставили совершать сейвы Шунина, который справился с ударами Эсекьеля Понсе, Мозеса и Романа Зобнина. Вскоре Джордан Ларссон тщетно просил у Левникова пенальти. «Спартак» продолжал нагнетать и выпустил на замену третьим нападающим Александра Соболева, который сразу же мог отличиться с углового. Однако динамовцы забили еще один нелогичный гол. На 70-й минуте вышедший со скамейки запасных Константин Тюкавин пяткой замкнул подачу со стандартного положения. Когда же Левников удалил с поля Мозеса за вторую желтую карточку, все было уже предельно ясно. Бело-голубые спокойно довели матч до победы — 2:0 — и пробились в четвертьфинал Кубка России.

Александр Ильин