Продавший сведения о клиентах Сбербанка волгоградец получил условный срок

Краснооктябрьский районный суд приговорил к полутора годам условного заключения Антона Бутурлакина, обвиняемого в разглашении банковской тайны.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, судья Краснооктябрьского районного суда Волгограда Елена Сараева признала господина Бутурлакина виновным в разглашении банковской тайны (ч.3 ст.183 УК РФ). Суд признал, что подсудимый, являясь руководителем группы взыскания Управления банковского взыскания Операционного департамента ООО «Национальная служба взыскания», действуя в корыстных целях, за 60 тыс. руб. продал третьим лицам персональные сведения клиентов ПАО «Сбербанк России».

Подробнее о расследовании уголовного дела о хищении персональных данных клиентов Сбербанка — в материале “Ъ”.

Сергей Петунин, Саратов