Горожане усаживаются в такси

В Москве резко увеличилось число желающих поработать таксистами. С начала 2021 года спрос на аренду автомобилей под такси вырос в среднем по России на 11%, а в Москве он подскочил более чем на треть, подсчитали эксперты «Авито». При этом число предлагаемых автомобилей в начале этого года сократилось в среднем по России на 3%, а в Москве — сразу на 13%. Особенно это было заметно во время экстремальных снегопадов.

Тенденция наметилась еще в прошлом году, когда во многих городах России стали вводить противовирусные ограничения, поясняет руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков. При этом россияне арендуют машины не только для того, чтобы возить людей. «В этом году снятие карантинных ограничений наряду с увеличившимся снегопадами, морозами стали неким катализатором спроса на аренду автомобилей под такси. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост интереса к подобным объявлениям вырос на 51%, с начала года в среднем по стране — на 11%, в частности, в Москве он составил 35%. Наиболее активно спрос растет в крупных городах, где, помимо стандартного использования такси в качестве средства передвижения, есть еще возможность использовать его для доставки. Если говорить о средней стоимости аренды, то она также увеличивается вслед за спросом, в среднем по России она на 20% выросла. При этом в Москве это та же самая цена — 1,4 тыс. руб. за сутки аренды»,— пояснил Чулков.

На прошлой неделе, когда на Москву обрушился сильный снегопад, стоимость поездок на такси увеличивалась в 2-3 раза. Агрегаторы объясняли это повышенным спросом, а также нехваткой водителей. При этом глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов подтверждает, что за последний год стало больше желающих работать водителями. Их подкупают именно новости о существенном росте тарифов. Но, как правило, в такси они надолго не задерживаются, а в самый разгар непогоды обычно не выходят на линию, продолжает Кодолов: «Очень многие набрали кредиты, ипотеки, люди пытаются найти быстрый заработок. В данном случае один из самых быстрых — это работа в такси. Учитывая последнюю рекламу, якобы за шесть минут водитель зарабатывает 800-1000 руб., люди, которые не знают, не понимают деталей, ломанулись в такси. Сейчас приходится на одного таксиста 15 заказов, а через две-три недели будет приходиться всего лишь семь-восемь. Соответственно, люди побегут из такси».

А вот владелец таксомоторной компании Георгий Серпионов не заметил существенного притока желающих поработать в такси с начала года. По его словам, всплески и так периодически происходят, и в последнее время ситуация не сильно поменялась. Зато сильно снизился уровень подготовки кандидатов, отмечает Серпионов: «Всплеска никакого не было. Больше приходит кандидатов осенью и, может быть, ближе к Новому году, потому что многие рассматривают это как подработку и хотят перед праздниками заработать какие-то дополнительные деньги. Мы четыре с лишним года работаем на этом рынке, бывает, что в какой-то день может прийти 20 человек, а в какой-то — пять. И от чего это зависит, мы не понимаем. Единственное, что мы заметили, что, когда мы начинали, контингент был образованнее.

Сейчас больше народ идет такой, у которого совсем уже нет никаких вариантов, нет квалификации в каких-то других профессиях. Это было всегда, но сейчас водители не очень образованные и не очень квалифицированные».

При этом специалисты Россельхозбанка подсчитали, что из-за пандемии в прошлом году россияне стали гораздо чаще ездить на такси. В 2020-м клиенты банка потратили на поездки на 45% больше, чем годом ранее, а число последних увеличилось в 1,5 раза.

Владислав Викторов