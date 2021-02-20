В работе мобильного приложения Райффайзенбанка произошел сбой

У клиентов Райффайзенбанка возникли сложности с операциями по картам. Также есть затруднения с доступом к мобильному приложению, сообщили в банке.

«Сейчас наблюдаются сложности с операциями по картам и доступом к мобильному приложению. Мы уже активно занимаемся решением этого вопроса»,— говорится в сообщении Райффайзенбанка.

Сегодня пользователи сообщали о сбое в работе Альфа-банка. Они жаловались на невозможность войти в систему, а также на сбой всех сервисов. Согласно данным сервиса Downdetector, были проблемы при снятии денег в банкоматах. В Альфа-банке сообщили, что «все работает в обычном режиме».