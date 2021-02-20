Пользователи сообщили о сбое в работе Альфа-банка

В работе крупного российского коммерческого банка Альфа-банк произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector. О проблемах стало известно в районе 17:00. Чаще всего пользователи сообщают о невозможности войти в систему (96%).

На сбой всех сервисов жалуется 1% пользователей. Также люди сообщают о проблемах при снятии денег в банкоматах (1%). Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга и Москвы.

«Все работает в обычном режиме. Возможны единичные случаи недоступности, мы проверим»,— прокомментировал “Ъ” ситуацию представитель Альфа-банка.

В последний раз, по данным Downdetector, сбой у Альфа-банка наблюдался 7 декабря.