Россияне смогут в МФЦ сдать биометрию для получения госуслуг

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в России смогут собирать биометрические данные россиян для размещения в единой биометрической системе (ЕБС). Соответствующий проект постановления подготовила Минкомсвязь. Сейчас сдать биометрию в ЕБС можно только в банках.

ЕБС запустили в 2018 году. Инициаторами создания системы выступили Минкомсвязь и ЦБ. С 1 января 2021 года россияне могут удаленно проходить идентификацию и получать с помощью биометрии финансовые и госуслуги.

Теперь в правила работы МФЦ вносятся изменения, которые обеспечивают «размещение или обновление в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации физических лиц в данной системе».

Ранее стало известно, что в России появится реестр государственных и коммерческих организаций, которые получат доступ к ЕБС. Сейчас к системе подключены банки и страховые компании, а в дальнейшем смогут подключиться другие организации, внесенные в реестр.