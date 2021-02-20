Лавров направил французскому министру письмо по поводу Навального

Как стало известно “Ъ”, глава МИД РФ Сергей Лавров отправил французскому министру иностранных дел Жан-Иву Ле Дриану послание, главной темой которого стало открытое письмо практикующего в Швейцарии врача-невролога Виталия Козака. Ранее этот врач направил на имя российского министра иностранных дел письмо, в котором указал на несколько несоответствий в статье, опубликованной в конце января врачами немецкой клиники Charite в известном медицинском журнале Lancet. Авторы той статьи объясняли, на чем основан их вывод об отравлении политика Алексея Навального ингибитором холинэстеразы из группы препаратов «Новичок».

Ранее Сергей Лавров ответил самому Виталию Козаку. В его ответе говорилось, в частности, что «любые вопросы и обоснованные сомнения, касающиеся этого дела, обязательно требуют прояснения». «В связи с тем, что вопросы, которые В. В. Козак ставит в своем открытом письме с сугубо научных позиций как специалист в области медицины и биологии, непосредственно затрагивают темы, от которых Запад тщательно уходит во внешнеполитическом диалоге с нами, имеем в виду, если он не будет против, привлечь внимание руководства Технического секретариата ОЗХО, а также Германии, Франции и Швеции к проведенному им анализу и попросить их его прокомментировать»,— говорилось в опубликованном на сайте МИД РФ ответном письме Сергея Лаврова.

Информированный источник “Ъ” сообщил, что на соответствующее обращение российского министра в Париже отреагировали. «Французская сторона отказалась отвечать на послание Сергея Лаврова, сославшись на занятость их министра иностранных дел "политическими делами". МИД Франции назвал сложные вопросы Виталия Козака высказываниями "экспертов, не имеющих официального статуса" и порекомендовал обращаться с ними в клинику Charite»,— уточнил собеседник “Ъ”.

«При этом французскую сторону почему-то не смущает, что она сама вместе с другими европейскими коллегами принимает серьезные внешнеполитические решения в отношении Москвы на основании свидетельств неких специалистов. Абсурдность заявлений французских властей и в том, что Charite никаких следов отравляющих веществ в анализах берлинского пациента как раз и не обнаружила,— продолжил источник.— Впрочем, Париж точно так же не отвечает и на официальные запросы посольства России во Франции, и на запросы Генпрокуратуры РФ во французское Министерство юстиции».

О том, что Алексей Навальный был отравлен боевым веществом из группы «Новичок», официальный Берлин заявил после того, как его биоматериалы были исследованы в лаборатории Бундесвера. Выводы немецких военных врачей затем подтвердили их коллеги из Парижа и Стокгольма. Москва запросила во всех трех столицах информацию о том, на каких основаниях были сделаны соответствующие заключения, однако получила отказ. В европейских структурах сослались на то, что у российских врачей есть образцы биоматериалов оппозиционера, и они могут сами их исследовать. Кроме того, в европейских столицах отметили, что на передачу запрошенных Москвой данных нужно согласие самого Алексея Навального. “Ъ” ранее обращался к пресс-секретарю Алексея Навального с просьбой пояснить, почему он не дает такого согласия, но комментария не получил.

“Ъ” направил запрос в посольство Франции по поводу послания Сергея Лаврова.

О том, как Россия и ФРГ объясняют невыдачу анализов Алексея Навального,— читайте в материале “Ъ”.

Елена Черненко