В Сочи одним генерал-майором стало больше

Указом президента России звание генерал-майора внутренней службы присвоено начальнику управления по Сочи ГУ МЧС по краю Сергею Скрыльникову, сообщается на сайте администрации города-курорта.

Сергей Скрыльников выпускник Костромского высшего военного командного училища химической защиты и Военно-инженерной академии. За годы службы трудился в Казахстане, Кемеровской области и Москве. С 2016 по 2019 год занимал пост начальника Управления по Южному административному округу ГУ МЧС по городу Москва. В 2019 году переведен в Сочи.

Андрей Ульченко