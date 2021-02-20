С руководства ООО «Золото Кубани» планируют взыскать 134 млн рублей

Руководителей усть-лабинского производителя масла «Золото Кубани» хотят привлечь к субсидиарной ответственности на 134 млн руб. Соответствующее заявление направил в Арбитражный суд Краснодарского края конкурсный управляющий компании Вадим Сыромятников.

Сумму планируется взыскать с учредителей компании Оксаны Разумовской (80% доли в УК на момент ухудшения платежеспособности общества) и Абдуселима Палчаева (20% доли), а также с ООО «Агро Экспорт», которое, как считает арбитражный управляющий должника, извлекало выгоду из незаконных действий учредителей.

Основание для привлечения к ответственности – вывод денег общества на собственные счета, а также на счета иных лиц в период ухудшения финансового положения компании, что привело к ее банкротству в мае 2018 года. Кроме того, указывается, что руководство должника не предоставило бывшему и нынешнему управляющим необходимую бухгалтерскую документацию.

Конкурсный управляющий просит суд наложить арест на имущество контролирующих должника лиц на сумму, равную кредиторской задолженности – 134,2 млн руб., а также приостановить производство по части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Золото Кубани» зарегистрировано в Усть-Лабинске в 2006 году, основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, дополнительные связаны с производством нерафинированных растительных масел и их фракций. Уставный капитал – 54 млн руб., сейчас его 100% владельцем является Оксана Разумовская. В 2017 году (последние данные) выручка компании составила 16,9 млн руб., чистая прибыль – 16,4 млн руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, заявление о привлечении руководителей ООО «Золото Кубани» к субсидиарной ответственности еще в 2019 году подавала бывший арбитражный управляющий компании Ирина Корсакова.

Виктория Колганова