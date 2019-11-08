Руководителей ООО «Золото Кубани» требуют привлечь к субсидиарной ответственности

Конкурсный управляющий ООО «Золото Кубани» Ирина Корсакова направила в арбитражный суд Краснодарского края заявление о привлечении учредителя компании Оксаны Разумовской и руководителя общества Наврузали Абдулминова к субсидиарной ответственности. Размер ответственности на дату подачи заявления, по словам управляющего, определить не является возможным.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности Оксаны Разумовской, Наврузали Абдулминова, а также бывшего руководителя компании Абдуселима Палчаева по неисполненным обязательствам должника в арбитражный суд обратился Россельхозбанк».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Золото Кубани» зарегистрировано в Усть-Лабинске в 2006 году. Уставный капитал компании – 54 млн руб. По итогам 2017 года выручка общества составила 16,97 млн руб., чистая прибыль – 16,46 млн руб. Кредиторская задолженность фирмы на тот период составляла 121,2 млн руб.

Наблюдение в отношении «Золота Кубани» было введено в сентябре 2017 года, в июне 2018-го компания была признана банкротом.

Дмитрий Михеенко