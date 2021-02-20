В Ярославской области для 92 школ купят компьютерную технику на 170 млн рублей

В 2021 году в школы Ярославской области поступят ноутбуки и многофункциональные устройства, общей стоимостью 170 млн руб., сообщили в пресс-службе регионального правительства. Техника поступит в 92 школы в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». На приобретение оборудования выделены средства из областного и федерального бюджетов.

По словам губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, в образовательные учреждения поступят более 2.5 тыс. ноутбуков и 92 многофункциональных устройств.

«Будущее образования – за компьютерными технологиями, поэтому мы должны предоставить школьникам все возможности для их освоения и использования»,— отметил господин Миронов.

Дарья Сабаева