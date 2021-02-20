Здания петербургской фабрики «Скороход» стали объектом культурного наследия

Ансамбль «Постройки товарищества механического производства обуви "Скороход"» признан объектом культурного наследия регионального значения и включен в соответствующий реестр, сообщила пресс-служба КГИОП. Распоряжение о включении в реестр подписал председатель КГИОП Сергей Макаров.

В состав ансамбля вошли «Конторское здание», «Производственные корпуса обувной фабрики» и «Производственные корпуса кожевенного завода» на улице Заставская. Все здания построены в конце XIX и начале XX вв. и, несмотря на перестройку в советское время, сохранили высокую степень подлинности.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что КГИОП заявил об окончании реставрации Троицкого собора уже в текущем году.