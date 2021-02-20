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Нижний Новгород планирует привлечь кредитные линии на 1,2 млрд рублей

Администрация Нижнего Новгорода объявила аукционы на привлечение трех возобновляемых кредитных линий, сообщается на портале госзакупок. Общий лимит по ним составляет 1,2 млрд руб.

Две кредитные линии планируется привлечь с лимитом 500 млн руб. каждая, еще одну — с лимитом 200 млн руб. Срок предоставления средств — около года (370 дней). Начальная (максимальная) цена контрактов соответствует ставке 5,25 % годовых. Заявки принимают до 15 марта.

Муниципальный долг Нижнего Новгорода по данным на 1 февраля составляет около 12,2 млрд руб.

Анастасия Еремина


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