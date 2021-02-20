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В Госдуму направлен пакет поправок в Налоговый кодекс в связи с федерализацией Сириуса

Правительство России направило в нижнюю палату парламента проект поправок в Налоговый кодекс в связи с принятием закона о федеральной территории Сириус, сообщает ТАСС.

В частности, поправками предусмотрены изменения, предусматривающие определение в законе полномочий представительного органа Сириуса, в том числе в части установления, введения в действие и прекращения действия местных налогов.

Также предполагается наделить финансовые органы Сириуса полномочиями по даче письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения законодательства регионов РФ о налогах и сборах, нормативных правовых актов муниципальных образований о местных налогах и сборах и т. д.

Кроме того органы публичной власти федеральной территории Сириус освобождаются от уплаты госпошлины при их обращении за совершением юридически значимых действий, установленных Налоговым кодексом.

Андрей Ульченко


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