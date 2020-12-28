ФАС начала проверку роста цен на арматуру

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала расследование на рынке металлопродукции из-за роста цен, в том числе и на арматуру. Ведомство направило запросы участникам рынка и органам государственной власти. Как ранее выяснил “Ъ”, правительство обсуждает ввод экспортных пошлин на всю металлопродукцию, с этой идеей выступила ФАС после жалобы застройщиков на подорожание арматуры.

При этом ФАС указала, что изменение цен могло произойти по объективным причинам, например, из-за производства в России большего объема металлопродукции, чем необходимо для внутреннего рынка. «Эти тенденции связаны как с оживлением спроса на металлопродукцию после снятия ограничительных мер летом 2020 года в большинстве стран мира, так и с увеличением себестоимости, вызванной увеличением спроса и ростом цен на металлолом и железорудное сырье»,— сообщил замруководителя ФАС Андрей Цариковский.

Он отметил, что снижение курса рубля увеличивает экспортную альтернативу отечественных компаний, а это также способствует росту цен на металлопродукцию.

ФАС напомнила, что в России цены на металлопродукцию государством не регулируются, они формируются компаниями с учетом уровня спроса и предложения. Мониторинг цен на основные строительные материалы служба проводит каждую неделю совместно с Минстроем и Минпромторгом.

Подробнее о возможном введении пошлин — в материале “Ъ” «По арматуре ударят пошлиной».