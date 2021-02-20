«Матросская Тишина» не отпускает

Защита следователя по особо важным делам отдела СКР по Троицкому и Новомосковскому административным округам Москвы Максима Митасова, обвиненного в организации поджога родного отдела в мае 2017 года, обратилась в прокуратуру и ФСИН с требованием разобраться, почему его не освобождают из-под стражи. Господин Митасов был направлен в СИЗО «Матросская Тишина», откуда почти сразу переведен в больницу. Еще 15 февраля врачи установили, что состояние здоровья тяжелобольного подполковника юстиции препятствует его содержанию под стражей. В течение суток обвиняемого должны были освободить, изменив меру пресечения на любую другую, не связанную с арестом, но в суд соответствующее ходатайство от имени СКР никто не подал. Адвокаты отмечают, что сейчас заключенный находится в тяжелом состоянии.

О плохом состоянии здоровья 39-летнего Максима Митасова, ставшего фигурантом громкого уголовного дела об организации им поджога здания отдела СКР, где он проработал много лет, адвокаты начали говорить сразу после его задержания в конце прошлого года. Целый букет заболеваний, как уверяли защитники, даже стал косвенной причиной преступления.

Напомним, в конце ноября 2020 года оперативники управления «М» ФСБ и следователи ГСУ СКР, изучив все телефонные соединения, задержали двух уроженцев Дагестана — непосредственного исполнителя поджога в мае 2017 года здания отдела СКР по ТиНАО и посредника в совершении преступления. Оба они признали свою вину, пояснив, что их нанял за 50 тыс. руб. следователь того же отдела Максим Митасов. Офицера вызвали на допрос в центральный аппарат СКР в Технический переулок, куда тот явился на следующий день в сопровождении адвоката и также дал признательные показания.

Он пояснил, что действительно нанял поджигателей после ссоры с начальником, который заставлял работать сверхурочно, несмотря на растущие проблемы со здоровьем, и угрожал увольнением.

Как сообщил следователь, он не намеревался уничтожать тома уголовных дел, которые вели его коллеги по отделу. Все материалы расследований благополучно восстановили и потом направили в суд для рассмотрения по существу. Тем не менее обвинение ему предъявили в организации умышленного уничтожения имущества и воспрепятствовании правосудию и производству предварительного расследования (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 294 УК).

Следователи ГСУ СКР настаивали в Басманном суде на аресте своего еще действующего и числящегося на больничном коллеги. Как рассказывал “Ъ”, обвинение объясняло такую жесткую позицию общественной опасностью совершенного преступления, а также навыками и обширными связями господина Митасова.

«Мы с самого начала говорили, что наш доверитель тяжело болен, а его арест может привести к самым трагическим последствиям»,— заявил “Ъ” один из адвокатов обвиняемого Ярослав Пакулин, пояснив, что у того диагностированы сразу несколько тяжелейших заболеваний.

Так, на фоне прогрессирующего диабета у господина Митасова возникли серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, что в итоге привело к отказу обеих почек.

Чуть больше года назад ему трансплантировали одну, которая и поддерживает сейчас жизнедеятельность организма.

Максим Митасов, бывший на хорошем счету как следователь, продолжал службу в СКР, хотя он и получил инвалидность II группы и должен был пройти обследование для получения I группы. По словам защитника, его доверитель нуждается в постоянном особом уходе, а также регулярных осмотрах и консультаций с целым рядом специалистов-медиков, включая трансплантолога.

В результате, как сообщал “Ъ”, Басманный райсуд согласился оставить подполковника на свободе под домашним арестом. Однако это решение вскоре было обжаловано прокуратурой, которая потребовала отправить Максима Митасова в СИЗО. На новом заседании доводы защиты о плохом состоянии здоровья на суд уже не повлияли.

«Вполне ожидаемо, что вместо камеры мой доверитель почти сразу оказался в больничном стационаре, а состояние его близко к критическому»,— сообщил “Ъ” господин Пакулин. По его словам, защита направила ведущему расследование уголовного дела следователю ГСУ ходатайство о направлении обвиняемого на медобследовавние, чтобы установить наличие заболевания, которое входит в утвержденный постановлением правительства список диагнозов, препятствующих содержанию под стражей.

«Ходатайство было удовлетворено, а сейчас я получил от Максима письмо по почте, в котором он сообщил: ему под роспись вручили акт, подтверждающий наличие у него заболевания из списка»,— пояснил Ярослав Пакулин. Он особо подчеркнул, что акт датирован 15 февраля и, согласно закону, в течение суток о решении медиков должен быть уведомлен следователь, что и было сделано сначала по электронной почте, а потом и нарочным.

Подразумевается, что следователь примет меры для изменения меры пресечения — он может ее отменить вовсе в рамках своих полномочий или же обратиться в суд для избрания другой, например того же домашнего ареста, под которым ранее Максим Митасов уже находился.

Между тем защите ни о каких действиях СКР неизвестно. В базе данных Басманного суда также нет данных об обращениях следствия. «До настоящего времени Максим Митасов содержится под стражей, в связи с чем стороной защиты направлены жалобы в Генпрокуратуру, управление ФСИН по Москве, СИЗО-1 ("Матросская Тишина".— “Ъ”) и МСЧ-77 с просьбой проверить законность нахождения подследственного в следственном изоляторе по истечении календарного дня после ознакомления с актом о наличии заболевания, не совместимого с содержанием под стражей»,— сообщил “Ъ” господин Пакулин, отметив, что ответа на свои обращения пока не получил.

Сергей Сергее