Перегруженность футболистов оцифруют

Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) совместно с компанией KPMG планируют в марте запустить платформу, которая будет аккумулировать данные о загруженности игроков. Мониторинг таких показателей, как игровое время, общая продолжительность поездок и перелетов, позволит, по мнению организаций, хотя бы отчасти решить проблему переутомления футболистов. До этого FIFPro уже не раз выражала озабоченность из-за чрезмерной плотности соревновательного календаря, однако выдвинутые профсоюзом требования так и не были удовлетворены Международной федерацией футбола (FIFA).
FIFPro обнародовала заявление, в котором сообщила о заключении трехлетнего соглашения с KPMG. Организации планируют уже в марте запустить онлайн-платформу, которая будет собирать данные о загруженности игроков и позволит впоследствии оптимизировать соревновательный календарь.
Среди показателей, на которые Международная ассоциация профессиональных футболистов планирует опираться,— игровое время, суммарное количество проведенных матчей, время в заграничных поездках, длительность реабилитационного периода после травм. Полученная информация, по утверждению заместителя генерального секретаря FIFPro Саймона Колозимо, позволит, с одной стороны, «защитить здоровье игроков», с другой — «обеспечить их продуктивность».
Поводом для этого стал слишком короткий перерыв между завершившимся 15 июля чемпионатом мира в России и фактическим стартом очередного европейского сезона. Тогда Международная ассоциация профессиональных футболистов инициировала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу смягчения соревновательного календаря. Профсоюз ссылался на результаты проведенного перед чемпионатом мира опроса игроков, в ходе которого побеседовал с 543 футболистами из различных лиг.
Исследование показало, что почти четверть игроков — 23% — проводят больше 50 матчей за один сезон, что уже является близкой к предельной нагрузкой. Еще 10% респондентов заявили, что играют больше 60 матчей за сезон, то есть очевидно перерабатывают. Почти половина — 46% — из тех, кому приходится играть более чем в 50 матчах за сезон, признались, что считают выпадающую на них нагрузку чрезмерной. FIFPro настаивала на введении обязательного для игроков отпуска сроком от четырех до шести недель в межсезонье. Профсоюз также потребовал, чтобы у футболистов был минимальный отдых между двумя соседними матчами в 72 часа и чтобы в середине сезона были предусмотрены каникулы от 10 до 14 дней.
К этой теме Международная ассоциация профессиональных футболистов, не добившаяся в переговорах с FIFA успеха, вновь вернулась уже в августе 2019 года. К тому моменту она подготовила еще один отчет, в котором проанализировала нагрузку 16 профессиональных футболистов. Среди них оказались нападающий «Тоттенхема» Сон Хын Мин, который за сезон принял участие в 78 матчах и пролетел более 110 тыс. км для выступлений за национальную сборную Южной Кореи. FIFPro заявила, что игроков «постоянно просят играть на пределе возможностей без достаточного отдыха», и предложила ввести фиксированные перерывы в сезоне (четыре недели летом и две — зимой), установить лимит матчей для одного игрока, снизить число игр, между которыми проходит менее пяти дней.
Последний раз футбольный профсоюз призывал FIFA внести изменения в соревновательный календарь и снизить частоту матчей летом прошлого года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусом, национальные чемпионаты оказались приостановлены в марте. После их возобновления два месяца спустя график игроков, отмечала FIFPro, оказался «перегруженным», что привело к «всплеску травм».
Тогда ассоциация напомнила Международной федерации футбола об уже ранее предложенных ею рекомендациях. В их числе оказались обязательный перерыв в середине сезона продолжительностью до 14 дней, отпуск длиной пять-шесть недель перед началом следующего сезона, а также увеличение срока действия правила о пяти заменах вместо трех. Последнее из этих требований FIFA, кстати, удовлетворила: пять замен клубам можно будет осуществлять вплоть до конца текущего сезона.
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