Перегруженность футболистов оцифруют

Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) совместно с компанией KPMG планируют в марте запустить платформу, которая будет аккумулировать данные о загруженности игроков. Мониторинг таких показателей, как игровое время, общая продолжительность поездок и перелетов, позволит, по мнению организаций, хотя бы отчасти решить проблему переутомления футболистов. До этого FIFPro уже не раз выражала озабоченность из-за чрезмерной плотности соревновательного календаря, однако выдвинутые профсоюзом требования так и не были удовлетворены Международной федерацией футбола (FIFA).

FIFPro обнародовала заявление, в котором сообщила о заключении трехлетнего соглашения с KPMG. Организации планируют уже в марте запустить онлайн-платформу, которая будет собирать данные о загруженности игроков и позволит впоследствии оптимизировать соревновательный календарь.

Среди показателей, на которые Международная ассоциация профессиональных футболистов планирует опираться,— игровое время, суммарное количество проведенных матчей, время в заграничных поездках, длительность реабилитационного периода после травм. Полученная информация, по утверждению заместителя генерального секретаря FIFPro Саймона Колозимо, позволит, с одной стороны, «защитить здоровье игроков», с другой — «обеспечить их продуктивность».

Впервые озабоченность по поводу избыточной нагрузки, ложащейся на игроков, и дефицита отдыха FIFPro выразила еще летом 2018 года.

Поводом для этого стал слишком короткий перерыв между завершившимся 15 июля чемпионатом мира в России и фактическим стартом очередного европейского сезона. Тогда Международная ассоциация профессиональных футболистов инициировала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу смягчения соревновательного календаря. Профсоюз ссылался на результаты проведенного перед чемпионатом мира опроса игроков, в ходе которого побеседовал с 543 футболистами из различных лиг.

Исследование показало, что почти четверть игроков — 23% — проводят больше 50 матчей за один сезон, что уже является близкой к предельной нагрузкой. Еще 10% респондентов заявили, что играют больше 60 матчей за сезон, то есть очевидно перерабатывают. Почти половина — 46% — из тех, кому приходится играть более чем в 50 матчах за сезон, признались, что считают выпадающую на них нагрузку чрезмерной. FIFPro настаивала на введении обязательного для игроков отпуска сроком от четырех до шести недель в межсезонье. Профсоюз также потребовал, чтобы у футболистов был минимальный отдых между двумя соседними матчами в 72 часа и чтобы в середине сезона были предусмотрены каникулы от 10 до 14 дней.

К этой теме Международная ассоциация профессиональных футболистов, не добившаяся в переговорах с FIFA успеха, вновь вернулась уже в августе 2019 года. К тому моменту она подготовила еще один отчет, в котором проанализировала нагрузку 16 профессиональных футболистов. Среди них оказались нападающий «Тоттенхема» Сон Хын Мин, который за сезон принял участие в 78 матчах и пролетел более 110 тыс. км для выступлений за национальную сборную Южной Кореи. FIFPro заявила, что игроков «постоянно просят играть на пределе возможностей без достаточного отдыха», и предложила ввести фиксированные перерывы в сезоне (четыре недели летом и две — зимой), установить лимит матчей для одного игрока, снизить число игр, между которыми проходит менее пяти дней.

Однако требования, выдвинутые FIFPro, снова были проигнорированы FIFA.

Последний раз футбольный профсоюз призывал FIFA внести изменения в соревновательный календарь и снизить частоту матчей летом прошлого года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусом, национальные чемпионаты оказались приостановлены в марте. После их возобновления два месяца спустя график игроков, отмечала FIFPro, оказался «перегруженным», что привело к «всплеску травм».

Тогда ассоциация напомнила Международной федерации футбола об уже ранее предложенных ею рекомендациях. В их числе оказались обязательный перерыв в середине сезона продолжительностью до 14 дней, отпуск длиной пять-шесть недель перед началом следующего сезона, а также увеличение срока действия правила о пяти заменах вместо трех. Последнее из этих требований FIFA, кстати, удовлетворила: пять замен клубам можно будет осуществлять вплоть до конца текущего сезона.

Екатерина Ремизова