МВД раскрыло данные задержанных на акциях в поддержку Навального на Урале

На несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в Свердловской области 23 и 31 января, полиция задержала нескольких ранее судимых граждан, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Одним из них оказался житель Екатеринбурга Щетников, 1989 года рождения, который в 2014 году Пресненским судом Москвы был приговорен к шести годам лишения свободы за совершение разбойного нападения и за ДТП, повлекшее гибель человека. В 2020 году его трижды привлекали к административной ответственности за хулиганство и незаконный оборот наркотиков.

Другой екатеринбуржец, 23-летний господин Кудрин в 2016 году был осужден за грабеж, а в 2017 году — за причинение телесных повреждений. В этом году в отношении господина Кудрина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 21-летний житель Нижнего Тагила Придорогин, участвовавший в акции, ранее был судим за кражу. Кроме того, с 2018 по 2020 годы он девять раз привлекался к административной ответственности за употребление алкогольных напитков в общественных местах и за причастность к незаконному обороту наркотиков. За участие в шествии 31 января его оштрафовали на 20 тыс. руб.

Валерий Горелых отметил, что по итогу акций были возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении сотрудников полиции (ст. 318 УК РФ). Дела были возбуждены в отношении господина Мирошниченко, 1997 года рождения, и господина Гулиева, 1996 года рождения.

Также по итогу акций в отделения полиции были доставлены 11 подростков. Из них восемь — в Екатеринбурге, трое — в Нижнем Тагиле. На девятерых несовершеннолетних были составлены административные протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных публичных мероприятиях).

«Руководством ГУ МВД России по Свердловской области с целью повышения уровня культуры безопасности учащихся образовательных организаций и предупреждения вовлечения их в деструктивную деятельность в адрес субъектов профилактики направлены соответствующие письма», — отметил полковник Горелых.

Рекомендации получили председатель областной комиссии по делам несовершеннолетних Павел Креков, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, декан факультета среднего профессионального образования УрГАУ Павел Шаравьев, директора нижнетагильских школ №24 и №30 Лилия Якупова и Елена Дербенева, а также глава гимназии №205 Екатеринбурга Татьяна Сажина.

«У полиции нет и никогда не было задачи запугать население в целом, и подрастающее поколение в частности, жесткими мерами реагирования за участие в незаконных мероприятиях. На повестке дня главное, чтобы люди понимали, что отстаивать свои права им гарантировала конституция нашей страны. Это можно делать абсолютно спокойно в рамках правового поля и те же силовики обязаны обеспечить правопорядок на любых согласованных акциях», заявил Валерий Горелых.