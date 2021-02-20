Четыре города Ярославской области вошли в топ-40 поездок из Москвы

Четыре города Ярославской области вошли в топ-40 бюджетных железнодорожных направлений на февральские праздники из Москвы, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

В рейтинг сервиса вошли направления, где средняя стоимость билета в одну сторону не превышает 1 тыс. руб. Всего таких направлений 40.

По данным пресс-службы, вторую строчку рейтинга занял город Переславль-Залесский Ярославской области, где средняя стоимость за билет составила 418 руб. На 9-й и 10-й строчках рейтинга разместились Ростов Великий и Данилов со стоимостью билетов 606 руб. Ярославль в списке стал 22-м со средним чеком 758 руб.

Дарья Сабаева