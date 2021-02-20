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Жителя Ижевска осудили за смертельное ДТП

37-летнего жителя Ижевска осудили за смертельное ДТП в Малопургинском районе Удмуртии (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Ранее суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с испытательным сроком два года, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Суд апелляционной инстанции оставил это решение без изменения. Кроме того, с осужденного взыскали 600 тыс. руб. в качестве возмещения морального вреда.

Установлено, что 17 октября 2017 года мужчина насмерть сбил женщину на 134 км автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от трассы М7». Подсудимый вину не признал, но частично возместил моральный вред.

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