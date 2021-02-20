Власти Австралии увидели признаки уступок в действиях Facebook

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Facebook «предположительно снова с нами дружит», и вновь сел за стол переговоров после событий минувшей недели. Как сообщает The Guardian. Представитель Facebook в азиатско-тихоокеанском регионе Саймон Милнер был вынужден в пятницу, 19 февраля, принести извинения за то, что при блокировке всех публикаций австралийских СМИ были случайно заблокированы и страницы ряда государственных служб и общественных организаций. Напомним, что блокировка австралийских СМИ на платформе Facebook стала ответом компании на планы властей Австралии принять закон, обязывающий IT-гигантов платить местным издателям за новостной контент.

Как заявил премьер Моррисон, он рад принесенным Facebook извинениям. «Моя задача теперь — добиться, чтобы мы вернулись к обсуждениям и чтобы эти обсуждения завершились успешно,— заявил господин Моррисон.— Позиция правительства Австралии очень четкая, и поддержка этой позиции в международных масштабах очевидна… И я очень рад, что Facebook решил, похоже, снова дружить с нами и продолжить переговоры»,— заявил он журналистам в ходе пресс-конференции. В Facebook на эти заявления пока официально не отреагировали.

Алена Миклашевская