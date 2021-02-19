Канада хочет вслед за Австралией заставить Facebook платить за новостной контент

Власти Канады намерены добиться, чтобы Facebook начала платить канадским СМИ за новостной контент, публикуемый пользователями в соцсети. Соответствующий законопроект, который разрабатывает министр наследия Канады Стивен Гилболт, будет представлен в ближайшие месяцы, сообщает Reuters. По словам министра, Канада не намерена отступать от своих требований к Facebook, даже если соцсеть поступит в их стране так же, как поступила в Австралии, заблокировав у себя на платформе весь новостной контент австралийских СМИ.

Власти Канады рассматривают все возможные варианты, как добиться того, чтобы Facebook отчисляла национальным СМИ часть рекламной выручки. По словам министра, они могут выбрать австралийскую модель, которая требует, чтобы Facebook заключала договоры со СМИ, наиболее популярными в соцсети. Рассматривается и французская модель, предполагающая переговоры между крупными технологическими платформами и издателями о компенсации за использование новостного контента. Министр отметил, что на днях обсуждал с коллегами из Франции, Австралии, Германии и Финляндии вопрос сотрудничества в вопросе справедливой компенсации за контент. «Полагаю, что скоро у нас будет пять, десять, 15 стран, которые примут похожие правила. И что, Facebook разорвет связи с Германией или Францией?» — сказал господин Гилболт.

Канадские СМИ обратились к правительству страны в прошлом году с просьбой принять меры в отношении Facebook и подобных платформ, из-за которых, как полагают СМИ, они теряют доходы. По их оценкам, использование австралийской модели позволит канадским СМИ вернуть себе до $490 млн в год. Если оставить все как есть, считают они, им придется сократить 700 журналистов из 3100 работающих в печатных изданиях.

Что касается Google, к которой предъявляются аналогичные требования об оплате контента в разных странах, она уже начала заключать лицензионные соглашения с издательскими домами. И сейчас у компании уже 500 таких соглашений на общую сумму около $1 млрд. Она также ведет переговоры с канадскими издательствами.

Алена Миклашевская