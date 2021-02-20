Координатора курганского штаба Навального арестовали еще на 30 суток

В Кургане суд вновь назначил координатору штаба оппозиционного политики Алексея Навального Алексею Шварцу 30 суток административного ареста. 22 февраля он должен был выйти на свободу из спецприемника, куда его поместили по решению суда от 23 января за организацию незаконного шествия.

«Спецприемники не предназначены для пребывания на такой долгий срок. Для Алексея это будет большим испытанием. Но он справится, ведь мы с вами его поддерживаем. Мы обязательно будем оспаривать это безумное решение»,– сообщается в официальном Telegram-канале штаба. По данным организации, поводом для повторного привлечения Алексея Шварца к административной ответственности стало «вовлечение несовершеннолетних на митинги».