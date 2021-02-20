На Кубани четвертый день подряд умирает по 16 пациентов с коронавирусом

По данным на 20 февраля в Краснодарском крае от коронавируса скончалось 16 человек. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». Такой показатель в регионе фиксируют уже четвертый день подряд.

Общее количество смертельных случаев достигло 1807.

По данным оперативного штаба региона, в медучреждениях Краснодара скончались шесть человек, еще пятеро умерли в Сочи. Кроме того, по одному пациенту врачи не смогли спасти в Усть-Лабинске, Тихорецке, Крымске, Новороссийске и Армавире. Известно, что у всех заболевших была двусторонняя пневмония тяжелого течения и имелись сопутствующие заболевания.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 20 февраля 2021 года в Краснодарском крае выявили 162 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество подтвержденных диагнозов составило 37 176 человек, из них 2686 детей. Продолжает лечение 4461 заболевший, выздоровели и выписаны 30 908 человек, в т.ч. 366 – за минувшие сутки.

Алексей Белянин