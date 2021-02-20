На жителя Тамбова завели уголовное дело из-за портрета Гитлера на акции «Бессмертный полк»

Управление Следственного комитета России (СКР) по Тамбовской области возбудило уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы) в отношении 29-летнего жителя областного центра, который в мае прошлого года разместил в интернете фотографию Адольфа Гитлера в рамках онлайн-акции «Бессмертный полк». Как сообщили в ведомстве, дома у подозреваемого проведены обыски, в ходе которых оперативники изъяли у него компьютерную технику.

Дело возбуждено по материалам управления ФСБ по Тамбовской области. По версии следствия, 4 мая 2020 года мужчина разместил в открытом доступе на сайте «ВКонтакте» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Как полагает следствие, он сделал это с целью одобрения военных преступлений.

СКР занимается выяснением всех обстоятельств преступления. В ходе обысков у подозреваемого также изъяты средства связи и другие предметы, имеющие значение для дела.

Напомним, следственные органы уже возбуждали уголовные дела о реабилитации нацизма в связи с публикацией портретов Гитлера в рамках «Бессмертного полка». Например, житель Татарстана в конце прошлого года получил год условно за аналогичное преступление , а жителя Кемерово оштрафовали на 120 тыс. руб.

Сергей Толмачев, Воронеж