Суд оштрафовал жителя Кемерова за фото Гитлера на онлайн-акции «Бессмертный полк»

Жителя Кемерова признали виновным в покушении на реабилитацию нацизма (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что Дмитрий Бородаенко 6 мая этого года отправил на сайт «Банк Памяти» изображение Адольфа Гитлера «для ее дальнейшей трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла».

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. руб. Мужчина вину не признал.

Екатерина Лукашевич