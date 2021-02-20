Женская сборная России по гандболу начнет тренировки в Ростове

В Ростове 22 февраля начнется тренировочный сбор национальной команды России по гандболу в рамках подготовки к квалификационному турниру Олимпийских игр. Об этом сообщает пресс-служба гандбольного клуба «Ростов-Дон».

В сборную России по гандболу вошли девять игроков «Ростов-Дона»: Галина Габисова, Виктория Калинина, Милана Таженова, Анна Вяхирева, Юлия Манагарова, Владлена Бобровникова, Анна Сень, Полина Кузнецова и Ксения Макеева. Тренировочный сбор завершится 1 марта. Турнир за выход сборной в финальную стадию Олимпийских игр будет проходить с 19 до 21 марта в венгерском Дьере.

Наталья Шинкарева