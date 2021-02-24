«Заработали вместе с клиентами» Глава воронежского ПСБ — об итогах прошлого года и планах на 2021-й

Кредитный портфель воронежского операционного офиса ПСБ в 2020 году продемонстрировал двукратный рост. Такую динамику планируется сохранить и в 2021 году. Региональный директор операционного офиса «Воронежский» ПАО «Промсвязьбанк» Тимур Хлебников рассказал о новых стратегиях, планах и новой философии.

— Тимур Дмитриевич, на какие вызовы пришлось отвечать в оперативном режиме в 2020 году?

— Как говорят, кризис страшен только в первый час. И мой многолетний практический опыт это подтверждает: если в банке выстроены правильные бизнес-модель и подход к клиентам, то кризис становится временем новых возможностей. Ситуация прошедшего года подтвердила это в очередной раз. Мы выполнили поставленную перед регионом задачу — вырасти по кредитному портфелю в два раза. По итогам 2020 года он составляет 20 млрд руб. Мы перевыполнили план по пассивам, и в результате удалось перевыполнить план по чистой прибыли.

Ситуация в экономике помогла найти новые возможности и их реализовать. Как следствие — значительно расширена клиентская база. В том числе и физических лиц.

Мы выросли и в гражданском сегменте, и в сегменте ОПК, и в обслуживании гособоронзаказа, но важно отметить, что работа с ОПК и ГОЗ не стала главным фактором роста кредитного портфеля. Да, она для нас является приоритетной задачей, но мы четко понимаем, что ПСБ — универсальный банк. Итоги 2020 года показали, что шаги, предпринятые нами в 2019 и 2020 годах, стратегически верны. Этот задел позволил с уверенностью смотреть в 2021 год и выстроить не менее амбициозные планы.

— События минувшего года вряд ли способствовали активности предпринимателей в открытии нового бизнеса, а продуктовая линейка у всех банков примерно одинаковая...

— Действительно, новых направлений не появилось в тех масштабах, к которым мы привыкли за последние три-четыре года, но все же этот процесс идет. И при похожести продуктов нередки ситуации, когда обслуживающий банк не может удовлетворить новые потребности и запросы. Мы помогаем клиенту по-новому взглянуть на его бизнес, предоставляем новые возможности через финансовые инструменты, и это нашло отклик.

Недавно мы обсуждали новую реальность, в которой клиентам интересны не столько продукты сами по себе. Нужно делать акцент на потребности самого клиента и выстраивать модель его успешности, подбирая те или иные продукты. Для нас интересно понять, чем он живет, и где-то предугадать его желания. Выигрывает тот, у кого либо выше скорость и уровень сервиса, либо ниже ставка.

По многим направлениям нам удалось и скорость нарастить довольно серьезно, а по некоторым — хорошо понизить ставку, и клиенты это оценили. Но у нас одно не существует без другого: мы предлагаем не просто ставку, а наш продукт — это экосистема.

Фото: Олег Харсеев

— Какие продукты предложил ПСБ для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях локдауна?

— Мы участвовали в реализации всех госпрограмм поддержки бизнеса. В период локдауна государство оперативно отозвалось на запросы бизнеса, регулятор помог банкам перестроиться для оказания необходимой помощи предпринимателям, внес изменения в регламент взаимодействия банков и бизнеса. Процедуры выдачи кредитов и пролонгации были облегчены, изменен подход к резервированию. Это было сделано очень своевременно и помогло сохранить как предприятия, так и качество портфеля банков. В портфеле воронежского офиса ПСБ просроченной задолженности не прибавилось. По объемам выданных на поддержку бизнеса средств нам удалось выйти в регионе на второе место. В итоге получилось заработать вместе с клиентами.

— Минувший год отметился настоящим ипотечным бумом. Как это отразилось на работе воронежского ПСБ?

— Ипотечный портфель мы тоже хорошо нарастили, в первую очередь за счет госпрограммы-2020, которая пользуется большим спросом. Кстати, ПСБ запустил сервис онлайн-заявки на ипотеку. Теперь клиенты могут получить предварительное одобрение жилищного кредита за несколько минут без визита в офис. И это тоже повлияло на рост числа заемщиков.

По военной ипотеке мы традиционно сохраняем лидерство на рынке не только по причине самой низкой ставки: программа рефинансирования была запущена именно в ПСБ. Мы поддерживаем клиентов этого сегмента.

С 1 февраля этого года ПСБ улучшил условия по классическим программам военной ипотеки. Снижение ставки и увеличение максимальной суммы кредита позволят большему числу военнослужащих найти оптимальное решение жилищного вопроса, выбрав квартиру большей площади без доплаты из собственных средств. В рамках военной ипотеки клиенты ПСБ могут воспользоваться специальными предложениями и скидками на покупку жилья от застройщиков-партнеров банка, современными цифровыми сервисами для оценки стоимости недвижимости и страхования, а в случае необходимости — провести сделку по доверенности. Решение о выдаче кредита принимается в день обращения.

— ПСБ ежемесячно определяет уровень активности малого и среднего бизнеса — в своем индексе RSBI. Каковы прогнозы на первый квартал 2021 года в воронежском регионе?

— Ожидания на первый квартал 2021 года у нас умеренно оптимистичные.

В четвертом квартале 2020 года деловая активность компаний сегмента малого и среднего бизнеса в Воронежской области приобрела позитивную динамику после спада. Она оказалась выше, чем в крупнейших по численности МСБ регионах России — Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области, составив 45,5 пункта (в среднем по России — 44,4 пункта).

В рамках опроса, участниками которого стали владельцы, руководители и главные бухгалтера предприятий малого и среднего бизнеса, оценивались такие компоненты, как продажи, кадры, доступность кредитов и инвестиции. Практически по всем параметрам Воронежская область опередила общероссийские показатели. Ответы говорят об улучшении условий ведения бизнеса, повышении доступности кредитов, росте продаж. Участники рынка отметили позитивные перемены и кадровой ситуации в сегменте сегменте малого и среднего бизнеса..

— Какие вызовы может принести 2021 год?

— Как сказал Нассим Талеб, «черных лебедей» — непредсказуемых ситуаций — в нашей жизни становится больше. И к этому нужно быть готовыми. Мы выстраиваем свои стратегические планы.

Фото: Олег Харсеев

Поставили перед собой на текущий год задачу стать в Воронеже третьим по объемам бизнеса банком и с хорошей динамикой движемся к цели.

Мы планируем увеличивать свое присутствие в районах области. Клиентская база, как я уже сказал, расширяется, военнослужащие, которые являются целевым сегментом нашего обслуживания, по большей части находятся не в Воронеже. Хотя мы максимально сделали продукты для них доступными в онлайне, им важна и возможность прийти в офис банка.

Да и некоторым людям часто психологически комфортнее непосредственное общение с менеджером, и мы это понимаем.

На этот год стоит задача наращивания объемов бизнеса, в том числе по рознице. Планка достаточно высокая. И мы четко понимаем, за счет чего будет обеспечен рост. Стратегия здесь достаточно сбалансированная, и планы выполнимы.