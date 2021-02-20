Вопрос о приватизации «Удмуртавтодор» рассмотрят на следующей сессии госсовета Удмуртии

На следующей сессии госсовета Удмуртии рассмотрят вопрос о возможности приватизации АО «Удмуртавтодор». Это предложение поддержали члены постоянной комиссии парламента по экономической политике, промышленности и инвестициям, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев подчеркнул на заседании, что в случае приобретения объекта в частную собственность, предприятие получит больше возможностей для использования мер господдержки и преференций, участия в конкурсных процедурах и получения прибыли. При этом Удмуртия снимет с себя обязательства по содержанию и покрытию убытков предприятия, на которые тратятся бюджетные средства. При этом после приватизации «Удмуртатодор» продолжит работать в рамках уже заключенных контрактов по обслуживанию дорог.

Напомним, что ранее в Удмуртии объявили тендер на определение рыночной стоимости 3,18 млн обыкновенных акций АО «Удмуртавтодор». Минимальная цена контракта составляет 500 тыс. руб.