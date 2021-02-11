Тендер на определение стоимости АО «Удмуртавтодор» объявили в Удмуртии

В Удмуртии объявили тендер на определение рыночной стоимости 3,18 млн обыкновенных акций АО «Удмуртавтодор». Минимальная цена контракта составляет 500 тыс. руб. Отметим, что 100% акций дорожного предприятия принадлежат республике, говорится в системе «СПАРК».

Ранее власти Удмуртии планировали объединить АО «Удмуртавтодор» и АО «Дорожное предприятие Ижевское» для принятия решения о продаже профильному инвестору. «Сейчас сложно говорить о конкретной стоимости. Но точно оба актива стоят не больше 1 млрд руб. Нас устраивает цена от 3 млрд руб. и выше. У нас масса дорог в жутком состоянии — 4,5 млрд руб. необходимо на их реконструкцию»,— сказал тогда глава республики Александр Бречалов.