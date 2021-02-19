Энергоснабжение Сочи восстановлено

В ночь на 19 февраля специалисты «Россети Кубань» восстановили энергоснабжение всех пострадавших от непогоды населенных пунктов Сочинского энергорайона по основной распределительной сети или при помощи передвижных резервных источников питания, сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что сотрудники «Россети Кубань» продолжают работу по отдельным локальным заявкам, которые поступают от бытовых абонентов и жителей частных домовладений.

От большого снегопада больше всего пострадали абоненты, проживающие в Хостинском и Центральном районах Сочи. Сейчас там работают дизельгенераторы, в это же время энергетики продолжают устранять аварии на линиях. После окончания восстановительных работ сочинские потребители будут переведены на основные схемы энергоснабжения.

Сейчас в Сочинском энергорайоне над устранением аварий трудятся 173 человека в составе 51 аварийной бригады. Специалисты «Россети Кубань» работают во взаимодействии с мэрией города и администрациями внутригородских районов, краевым отделением МЧС и аварийно-спасательной службой «Кубань-Спас». Используется 57 единиц спецтехники.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, к 17:00 18 февраля специалисты «Россети Кубань» восстановили подачу электроэнергии 50-ти процентам потребителей в Сочинском энергорайоне, которые остались без света из-за сильного снегопада.

ПАО «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.

Андрей Ульченко