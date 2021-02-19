Синоптики прогнозируют прекращение снегопадов на Кубани в выходные

Снегопад был вызван циклоном, который сейчас находится над Черным морем. Осадки возможны до конца этих суток, сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александра Колесника.

«В целом на Кубани сложная обстановка продержится до вечера, ночью остаточные явления возможны в Сочи. На выходные в крае ожидается спокойная погода, температурный фон вернется на круги своя, будут отрицательные значения, снег подмерзнет», - рассказал господин Колесник.

Он также отметил, что атмосферный фронт уже отошел от Крымского моста на север, при этом облачность сохранилась. Осадки могут продолжиться, однако их интенсивность значительно снизится.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, сегодня утром, 19 февраля, движение автомобилей по Крымскому мосту было временно ограничено из-за снегопада и плохой видимости, позднее мост был открыт для автомобилей, перемещающихся в сторону Кубани.

17 февраля из-за налипания мокрого снега на проводах без света остались почти 18,5 тыс. жителей сочинского энергорайона, проживающие в 20 населенных пунктах. Восстановить энергоснабжение удалось прошлой ночью.

Андрей Ульченко