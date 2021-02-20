В Башкирии объемы производства в январе 2021 года снизились на 4,5%

Индекс промышленного производства в Башкирии в январе текущего года составил 95,5% к январю 2020 года, то есть по сравнению с прошлым годом в январе текущего произведено на 4,5% меньше товаров, сообщает Башстат. В среднем по России объем производства упал на 2,5%. В ПФО республика на третьем месте по снижению объема производства. Сильнее всего оно снизилось в Нижегородской области — на 12,4% и в Удмуртской республике — на 8,8%. В некоторых регионах ПФО, наоборот, объемы производства выросли, заметнее всего — в Саратовской области, на 11,8%.

Больше всего в первый месяц текущего года в Башкирии сократилась добыча полезных ископаемых — на 21,4% меньше, чем в январе 2020 года. В том числе, добыча сырой нефти и природного газа сократилась на 39,4%, других полезных ископаемых — на 17,6%.

Объемы производства обрабатывающих предприятий снизились на 2,3%. Так, производство кожи и изделий из кожи упало на 37,9% по сравнению с январем 2020 года за счет падения производства детской кожаной обуви на 48,3%. Производство неметаллической минеральной продукции сократилось на 19,1%, кокса и нефтепродуктов — на 18,8%, электрического оборудования —на 9,2%. Также на 5,8% сократилось производство пищевых продуктов за счет уменьшения производства пшеничной муки на 58,6%, парной и замороженной свинины на 43,3% и 50,5% соответственно, сахара на 27,1%, колбасных вареных и копченых изделий — на 16,9% и 18,2%, соответственно, подсолнечного масла — на 14,6%.

При этом увеличились объемы производства в энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении – на 2,3%, сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — на 25,8%.

Высокие темпы роста отмечаются в металлургическом производстве, которое увеличилось в два раза к январю 2020 года, готовых изделий — на 86,3%, в том числе, спортивных снарядов и инвентаря – в 2,1 раза, медицинских инструментов и оборудования — на 72,4%, лекарственных средств — на 67,7%.

Майя Иванова