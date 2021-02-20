Мэрия Новосибирска выбрала подрядчика для проектных работ по ремонту Октябрьского моста

МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» определило подрядчика для разработки проектной документации по ремонту Октябрьского моста через Обь. Победителем стало ООО «Трансстройпроект», вторым участником было ООО «Интермост».

Начальная цена контракта составила 28,4 млн руб.

Выполнить работы по проектированию, включая прохождение экспертизы, предстоит до июня 2021 год.

В период ремонтных работ предстоит капремонт пролетных строений, проезжей и пешеходной части, ограждений, освещения, троллейбусной контактной сети и др. Финансирование капремонта предусмотрено бюджетом города.

Шестиполосный мост был построен в 1953-1955 годах, его длина — более 1 км, из которых 931 м — речная часть.

Оксана Павлова