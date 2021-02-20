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Google уволила специалиста по этике ИИ после утечки информации

Корпорация Google уволила руководителя исследовательской группы по этике искусственного интеллекта (ИИ) Маргарет Митчелл. Свое решение компания объяснила нарушением корпоративной этики и правил в области безопасности, сообщает Axios.

Ранее Google начала расследование в отношении действий сотрудницы после того, как с ее аккаунта были выгружены тысячи файлов и переданы нескольким внешним учетным записям. Во время проверки были выявлены нарушения со стороны госпожи Митчелл. В пятницу она сообщила в Twitter, что уволена.

«После проверки действий этого менеджера мы подтвердили наличие многочисленных нарушений нашей корпоративной этики, а также наших правил безопасности, включая утечку важных конфиденциальных документов и личных данных других сотрудников»,— заявили в компании.

Расследование действий Маргарет Митчелл началось после ухода из команды по этике Тимнит Гебру. В компании назвали ее уход добровольным. По словам Тимнит Гебру, в действительности ее уволили после конфликта из-за научной статьи про искусственный интеллект, которую она готовила вместе с коллегами к публикациями. Руководство требовало отозвать исследование, либо убрать ее имя и имена сотрудников из списков авторов. Она отказалась и отправила начальству письмо с требованиями, в котором указала, что покинет компанию, если их не удовлетворят. В руководстве компании заявили, что «принимают заявление об уходе».

После критики со стороны сотрудников гендиректор заявил, что случай с госпожой Гебру будет изучен, но результаты разбирательства представлены не были. После инцидента Маргарет Митчелл использовала автоматические скрипты для просмотра своих сообщений, чтобы найти примеры дискриминационного обращения с Тимнит Гебру до того, как ее аккаунт был заблокирован.

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