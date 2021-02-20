ЕСПЧ коммуницировал жалобу арестованного бывшего кандидата в мэры Екатеринбурга

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу бывшего кандидата в мэры Екатеринбурга Сергея Тиунова, ранее арестованного на 30 суток за участие в несанкционированной акции 31 января, пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката Ирину Ручко. Отметим, в качестве протеста против своего ареста господин Тиунов объявил «сухую» голодовку, вследствие чего ему потребовалась госпитализация. В больнице ему ввели глюкозу, назначили принудительное диетическое питание для выхода из голодовки и вернули обратно в камеру.

В жалобе в ЕСПЧ Сергей Тиунов попросил обязать правительство РФ незамедлительно принять меры по оказанию ему медицинской помощи и организовать наблюдение кардиолога на все время отбытия наказания. ЕСПЧ поставил перед защитником, заявителем и правительством России вопросы о состоянии здоровья и условиях содержания Тиунова. Суд запросил медицинские документы, информацию о доступе к медицинскому обслуживанию и диете Тиунова. Ответы должны быть направлены до 25 февраля.

Напомним, из-за ареста Сергей Тиунов не смог участвовать в конкурсе на должность мэра Екатеринбурга. В суде он заявлял, что на акции 31 января присутствовал как правозащитник, а не участник. Тем не менее суд признал его виновным в нарушении ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения шествия).