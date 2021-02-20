В Владивостоке на рабочем месте нашли мертвым и. о. начальника одного из управлений мэрии

Исполняющий обязанности начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александр Скорляков найден мертвым на своем рабочем месте, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на мэрию города. По информации источников местного издания Vl.ru, причиной смерти могло быть самоубийство.

Господина Скорлякова обнаружили сотрудники администрации города. Других подробностей смерти чиновника в пресс-службе мэрии не привели.

В мэрии Александра Скорляков работал с декабря 2019 года. Как уточнило издание «Восток. Медиа», в последнее время он вел работу в области соблюдения порядка, связанного с выполнением коронавирусных ограничений в городе.