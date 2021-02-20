Segezha Group может приобрести Новоенисейский ЛХК

АО «Лесосибирский ЛДК №1» (входит в Segezha Group АФК «Система») может приобрести активы ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» (НЛХК). На торги выставлялись права требований банка «Траст» по кредитам и долгам на 11,5 млрд руб., а также права на заключение опциона на 71% акций Tegli Holdings Ltd. (владеет НЛХК) и соглашения с «Трастом» и Lariena о реструктуризации обязательств НЛХК и о возмещении убытков, сообщает “Ъ”.

Торги, назначенные на 18 февраля, были признаны несостоявшимися, так как была подана только одна заявка — от Лесосибирского ЛДК №1.

ЗАО «Новоенисейский ЛХК» расположен в Лесосибирске Красноярского края. По данным сайта компании, ежегодная расчетная лесосека — 2,2 млн куб. м древесины, мощность производства топливных гранул — 60 тыс. т в год, МДФ — 20 млн кв. м в год. В 2020 году компания подала на самобанкротство, наблюдение введено в июле.

Оксана Павлова