Мантуров: танк Т-14 «Армата» может заинтересовать страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии

Танк Т-14 «Армата» производства «Уралвагонзавода» может заинтересовать в первую очередь ближневосточные страны, а также страны Юго-Восточной Азии. Такое мнение в интервью “Ъ” выразил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров накануне открытия в Абу-Даби выставки вооружений и военной техники IDEX 2021. Выставка пройдет в столице ОАЭ с 21 по 25 февраля, Денис Мантуров возглавит на ней российскую делегацию.

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщал, что на IDEX-2021 впервые пройдет публичная презентация танка Т-14 «Армата» за рубежом. «Состоится международный дебют танка Т-14 — единственного в мире, относящегося к третьему послевоенному поколению. Машина имеет высокую степень защиты, в том числе и от высокоточного оружия, а наличие специальной аппаратуры позволяет ему интегрироваться в автоматическую систему управления тактическим звеном»,— цитирует ТАСС пресс-службу «Уралвагонзавода».

Впрочем, как отметил министр в беседе с “Ъ”, действующих образцов на этой выставке российская сторона не предусмотрела (за исключением стрелкового оружия). «Мы, честно говоря, до последнего момента не предполагали, что выставка будет очная, а для формирования экспозиции и ее транспортировки требуется более длительное время,— объяснил он.— Поэтому на стенде будут представлены материалы и макеты, которые позволят заинтересованным специалистам и познакомиться с техническими характеристиками, и обсудить коммерческие аспекты». Покупателям будут также представлены зенитный ракетный комплекс «Сосна» — модернизированная версия ЗРК типа «Стрела» в экспортном исполнении, модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», зенитная ракетная система «Антей-4000».

Подробнее об экспорте вооружения — в интервью Дениса Мантурова “Ъ”.

Галина Дудина