Лавров описал отношения с ЕС словами Обамы о «разорванных в клочья» связях

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что дипломатические отношения России и Евросоюза можно описать словами бывшего президента США Барака Обамы о «разорванных в клочья» связях. Так он пояснил свое заявление о необходимости России быть готовой к разрыву отношений с ЕС.

«Нас воспринимают как чужака. Когда я давал интервью Владимиру Соловьеву, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший президент США Барак Обама — правда про российскую экономику — "отношения разорваны в клочья"»,— сказал господин Лавров в интервью РБК. По его словам, нормальным отношениям России и ЕС мешает предвзятость.

Он напомнил, что ранее проводились ежегодные встречи российского правительства с Еврокомиссией, было взаимодействие с ЕС в Совете партнерства и сотрудничества, но «все это было обрушено» еще до украинского кризиса. Господин Лавров отметил, что товарооборот с ЕС снизился с $417 млрд в 2013 году до $190 млрд в 2020 году. Причиной этого, по его словам, стало введение санкций против России.

При этом он уточнил, что ему трудно сказать, как бы развивались отношения с ЕС, если бы не случился кризис на Украине. «Были же потом еще события, связанные с обвинениями в отравлении в Солсбери. Фактов предъявлено не было. Встретиться с нашим гражданином не позволили. Никаких доказательств не привели. Примерно то же, что сейчас происходит с отравлением Навального»,— сказал он.

В начале февраля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель во время встречи с Сергеем Лавровым в Москве заявил, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на все сложности. Но позже, выступая в Европарламенте, господин Боррель сказал, что Россия не оправдала ожиданий ЕС, «так и не став современной демократией», и дал понять, что готов инициировать расширение санкций против РФ.

Подробнее о позиции Жозепа Борреля — в материале “Ъ” «Жозепу Боррелю предъявлены тяжкие унижения».